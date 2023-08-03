Zum Inhalt springenBarrierefrei
Abenteuer Leben täglich

Kabel Eins
Folge vom 03.08.2023: Camping Gadgets 2023

43 Min.

Wenn es draußen warm wird und die Sonne scheint, wird es Zeit zum Campen. "Abenteuer Leben"-Reporter Lara und Tobi testen verschiedene Camping Gadget Highlights aus dem Jahr 2023. Mit dabei: leuchtende Heringe für das Zelt, selbstkühlende Trinkbecher und einen Solarkocher zum umweltfreundlichen Erwärmen mitgebrachter Speisen. Und: Grilltrend Feuerküche

