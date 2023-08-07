Abenteuer Leben täglich
Folge vom 07.08.2023: Kaffee Gadgets 2023 im Test
42 Min.Folge vom 07.08.2023Ab 12
Die Deutschen konsumieren pro Kopf im Schnitt 168 Liter Kaffee pro Jahr. Profi-Barista Fritz Stalter und Kaffee-Liebhaberin Sofia Kalaitzidou checken Produkte, die unseren Kaffee noch besser machen sollen: Einen Kaffee-Aufsatz für den Thermomix, eine elektrische Espressomaschine To Go, die komplett ohne heißes Wasser funktioniert! Und einen Strohhalm mit integriertem Kaffeefilter. Halten die neuen Kaffee-Gadgets, was sie versprechen? Unser Kaffee-Duo macht den Test. Und: Der Allroundergrill
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins