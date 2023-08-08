Abenteuer Leben täglich
Folge vom 08.08.2023: Döner wie nie: Zürich
43 Min.Folge vom 08.08.2023Ab 12
Döner mal ganz anders: lieben wir! In Zürich bricht aktuell eine luxuriöse Döner-Kette alle Rekorde. Zum Beispiel: der teuerste Döner Europas für umgerechnet 95 Euro. Was ist drin und was ist sonst noch so dran, am High-End-Kebab-Konzept der Brüder Ayverdi? Wir besuchen einen der Läden, futtern uns durch die exquisite Karte von Raclette- bis Avocado Döner. Und: Spreewaldtour mit Jörg Thiele
