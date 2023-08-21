Zum Inhalt springenBarrierefrei
Abenteuer Leben täglich

Thermomix-Gadgets im Test

Kabel Eins
Folge vom 21.08.2023
Thermomix-Gadgets im Test

Abenteuer Leben täglich

Folge vom 21.08.2023: Thermomix-Gadgets im Test

42 Min.
Ab 12

Die Allrounder-Küchenmaschine "Thermomix" sorgt in vielen deutschen Haushalten für ein gesundes und einfaches Kocherlebnis für die ganze Familie. Viele neue Produkte kommen regelmäßig auf den Markt, die das Kochen mit dem Gerät noch einfacher gestalten sollen. Hobby-Köchin Sofia Kalaitzidou und Profi-Koch Eleftherios Kourkoulakis aus Frankfurt am Main checken die neuen Gadgets. Halten sie, was sie versprechen? Und: Frag den Henze - Urlaubsküche

