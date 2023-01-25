Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kabel Eins
Folge vom 25.01.2023
43 Min.
Ab 12

Der Reparator Lars Gauster repariert wieder ein Zuschauer-Gerät - und das ist ein ganz besonderes Erbstück: eine alte Jukebox aus den 1970er Jahren! Leider hat das Liebhaberstück jahrelang in einer feuchten Scheune gestanden. Nun funktioniert gar nichts mehr. Wird es dem Reparator gelingen, die alte Musikbox wieder zum Laufen zu kriegen? Auch für einen Profi wie Lars eine echte Herausforderung!

