Abenteuer Leben täglich
Folge vom 25.01.2023: Der Reparator
43 Min.Folge vom 25.01.2023Ab 12
Der Reparator Lars Gauster repariert wieder ein Zuschauer-Gerät - und das ist ein ganz besonderes Erbstück: eine alte Jukebox aus den 1970er Jahren! Leider hat das Liebhaberstück jahrelang in einer feuchten Scheune gestanden. Nun funktioniert gar nichts mehr. Wird es dem Reparator gelingen, die alte Musikbox wieder zum Laufen zu kriegen? Auch für einen Profi wie Lars eine echte Herausforderung!
Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
