Top-Tipps für New York ReisendeJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben täglich
Folge vom 19.05.2023: Top-Tipps für New York Reisende
42 Min.Folge vom 19.05.2023Ab 12
Oliver Grieb lebt den amerikanischen Traum. Fachzeitschriften und Internetportale zeichnen Oli als einen der besten Reiseführer der Weltmetropole aus. Beinahe täglich ist der Deutsche am Times Square oder im Central Park unterwegs. Welche Top-Tipps für New York hat Oli parat?
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation, Reise
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins