Abenteuer Leben täglich

Grillen mit Bier

Kabel Eins
Folge vom 24.08.2023
Grillen mit Bier

Grillen mit BierJetzt kostenlos streamen

Abenteuer Leben täglich

Folge vom 24.08.2023: Grillen mit Bier

42 Min.Folge vom 24.08.2023Ab 12

Grillprofi Tom Heinzle zeigt wie er mit den Rohstoffen des Bieres, Malz und Hopfen, seinem Grillgut den maximalen Biergeschmack gibt. Neugierig? Dann einschalten. Und: langweiliger Garten wird zur coolen Outdoorküche. Mit allem Komfort – wie Keramikgrill, Spüle und Kühlbox! Alles im schicken Design und dennoch ist das Projekt schnell, einfach und günstig gebaut. Auch für DIY Anfänger. Jörg Thiele und Stefan Feiertag zeigen wie’s geht!

