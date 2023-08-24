Abenteuer Leben täglich
Folge vom 24.08.2023: Grillen mit Bier
42 Min.Folge vom 24.08.2023Ab 12
Grillprofi Tom Heinzle zeigt wie er mit den Rohstoffen des Bieres, Malz und Hopfen, seinem Grillgut den maximalen Biergeschmack gibt. Neugierig? Dann einschalten. Und: langweiliger Garten wird zur coolen Outdoorküche. Mit allem Komfort – wie Keramikgrill, Spüle und Kühlbox! Alles im schicken Design und dennoch ist das Projekt schnell, einfach und günstig gebaut. Auch für DIY Anfänger. Jörg Thiele und Stefan Feiertag zeigen wie’s geht!
Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
