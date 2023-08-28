Abenteuer Leben täglich
Folge vom 28.08.2023: Hypegerichte aus dem Netz
42 Min.Folge vom 28.08.2023Ab 12
Was haben die schnelle und günstige Pasta, das Bananendessert und der Hähnchen-Kartoffelauflauf gemeinsam? Sie sind echte Internetstars. Weltweit Millionenfach angeklickt. Doch sind die Gerichte wirklich den Hype wert? Profiköchin Verena Leister findet das für uns heraus. Und: DIY Shorthacks mit Mikele – Teil V
