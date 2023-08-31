Zum Inhalt springenBarrierefrei
Abenteuer Leben täglich

Achims Hack Check Obst

Kabel Eins
Folge vom 31.08.2023
Achims Hack Check Obst

Achims Hack Check ObstJetzt kostenlos streamen

Abenteuer Leben täglich

Folge vom 31.08.2023: Achims Hack Check Obst

42 Min.Folge vom 31.08.2023Ab 12

Kann man wirklich "Bacon" aus einer Bananenschale herstellen? Oder: wie entkernt man am besten Kirschen? Chefkoch Achim Müller testet Hacks und Rezepte aus dem Netz rund um Banane, Mango und Co! Achim macht den Hack Check zum Thema Obst! Und: Millionenfach geklickte Clips aus dem Internet versprechen tolle Desserts aus nur drei Zutaten.

