Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Abenteuer Leben täglich

Die größten Hörnchen der Welt

Kabel EinsFolge vom 06.09.2023
Die größten Hörnchen der Welt

Die größten Hörnchen der WeltJetzt kostenlos streamen

Abenteuer Leben täglich

Folge vom 06.09.2023: Die größten Hörnchen der Welt

42 Min.Folge vom 06.09.2023Ab 12

"Abenteuer Leben" testet in Mailand die größten Hörnchen der Welt. Sie sind 50 cm lang und werden in Riesentassen mit Cappuccino getunkt. Wer kam auf die Idee, solche Monster-Cornetti zu produzieren? Wie werden sie gemacht und weshalb sind sie bunt? Und was kostet so ein "Cornetto Ischitano XXL"? Und: DIY-Grillplatte / Tattoo Heroes

Alle verfügbaren Folgen