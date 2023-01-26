Abzocke mit der Angst - Überlebenspakete im TestJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben täglich
Folge vom 26.01.2023: Abzocke mit der Angst - Überlebenspakete im Test
42 Min. Folge vom 26.01.2023
Inflation, Krieg, Stromkrise. Findige Geschäftemacher machen sich das zu Nutze. Im Angebot: Notfall-Sets, Überlebensrucksäcke oder Krisenvorsorge-Taschen. Das Geschäft mit der Angst brummt. Doch wie nützlich sind solche Survival-Packs? Sparfuchs Daniel Güldner probiert es aus.
