Reparator - Alte Geräte pimpenJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben täglich
Folge vom 30.05.2023: Reparator - Alte Geräte pimpen
41 Min.Folge vom 30.05.2023Ab 12
Ob der kultige Ghettoblaster aus der eigenen Jugend oder das nostalgische Radio vom Opa: Geräte aus vergangenen Zeiten sind oft ganz besondere Schätze. Nur leider sind sie heute völlig überholt! Musik aus dem Internet streamen - geht damit nicht! Oder vielleicht doch? Der Reparator Lars Gauster zeigt, wie man alte Radios und Kassettenrecorder ganz einfach selbst zuhause so aufpimpen kann, dass sie internetfähig sind.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins