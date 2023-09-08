Regionaler Food-Roadtrip mit Andreas SchirnharlJetzt kostenlos streamen
Folge vom 08.09.2023: Regionaler Food-Roadtrip mit Andreas Schirnharl
Bayern ist nicht nur für seine Berge, Schlösser und Biergärten bekannt, sondern auch für die kulinarische Vielfalt: Von deftigen Schmankerln bis zu süßen Leckereien gibt es in jedem Winkel des Freistaats etwas zu entdecken. Doch wo findet man die besten Produzenten, Produkte und Plätze? Das will Küchenchef Andreas Schinharl herausfinden und begibt sich auf eine regionale Food-Tour durch Bayern. Er besucht die Menschen, die hinter den Spezialitäten stecken.
Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2012
