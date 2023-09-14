Abenteuer Leben täglich
Folge vom 14.09.2023: Backen in geil - Teil 25
41 Min.Folge vom 14.09.2023Ab 12
Backen macht glücklich und ist absolut in. Unser Bäckermeister und Worldbaker Axel Schmitt zeigt wieder drei neue Backkreationen zum Nachmachen. Eine Frühlingsrollen- Schnecke, ein Spaghetti-Eis-Brot und ein Garten-Focaccia. Axel beweist wieder: Backen ist geil. Und: Campingessen gleich Grillwurst und Dosenravioli? Nicht bei diesem Duell. Auf der Suche nach Deutschlands besten Camping-Hobbykoch wird groß aufgetischt.
