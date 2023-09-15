Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Abenteuer Leben täglich

Food aus 1001 Nacht

Kabel EinsFolge vom 15.09.2023
Food aus 1001 Nacht

Food aus 1001 NachtJetzt kostenlos streamen

Abenteuer Leben täglich

Folge vom 15.09.2023: Food aus 1001 Nacht

42 Min.Folge vom 15.09.2023Ab 12

Das höchste Restaurant der Welt, der beste Koch in ganz Nahost und eine Chefköchin, die "Abenteuer Leben"-Weltenbummler Dirk Hoffmann Küsschen gibt. Der Chefkoch wird in Dubai mit orientalischen Gerichten verwöhnt. Was schmeckt dem Profi am besten? Und: DJ Ice Rolls begeistert mit seinen Videos online ein Millionenpublikum.

Alle verfügbaren Folgen