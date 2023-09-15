Abenteuer Leben täglich
Folge vom 15.09.2023: Food aus 1001 Nacht
42 Min.Folge vom 15.09.2023Ab 12
Das höchste Restaurant der Welt, der beste Koch in ganz Nahost und eine Chefköchin, die "Abenteuer Leben"-Weltenbummler Dirk Hoffmann Küsschen gibt. Der Chefkoch wird in Dubai mit orientalischen Gerichten verwöhnt. Was schmeckt dem Profi am besten? Und: DJ Ice Rolls begeistert mit seinen Videos online ein Millionenpublikum.
