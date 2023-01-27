Hoffmann gegen den Rest der Welt: AustralienJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben täglich
Folge vom 27.01.2023: Hoffmann gegen den Rest der Welt: Australien
43 Min.Folge vom 27.01.2023Ab 12
Hoffmann ist wieder mal im Ausland unterwegs und kämpft gegen den Rest der Welt. Diesmal ist Dirk in Australien gelandet. Seine Kontrahentin ist eine der besten Köchinnen der Aborigines - Jo Ann Lee. Beide Köche haben die gleiche Hauptzutat. Diesmal ist es in Australien beliebter Seebarsch. Die Rezepte können sich die Kontrahenten selbst aussuchen. Was schmeckt der Jury am besten?
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins