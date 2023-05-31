Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kabel EinsFolge vom 31.05.2023
Die beiden Burger-Profis Florian und Luca probieren verschiedene Fertigburger aus dem Supermarkt. Fleischprodukte, vegetarische und vegane Alternativen - alles ist dabei. Ein Produkt erfordert für die Zubereitung nicht einmal einen Herd. Doch werden die Burger für zuhause auch überzeugen? Und welches Produkt schmeckt den Experten am Ende am besten?

