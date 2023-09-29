Dirk Hoffmann on Tour: JapanJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben täglich
Folge vom 29.09.2023: Dirk Hoffmann on Tour: Japan
Sushi und Sashimi, Spieße mit Yakitori-Soße sowie Kobe Beef Steaks sind japanische Spezialitäten, die beinahe jede:r von uns kennt. Doch was hat das Land kulinarisch noch zu bieten? Der "Abenteuer Leben"-Chefkoch Dirk Hoffmann reist nach Japan und testet sich durch die Leckereien. Und: World of Instagram. Wir begleiten zwei Content Creator bei ihrer Arbeit und werfen einen Blick hinter die Kulissen der schönen Social Medi Welt
