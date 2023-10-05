Abenteuer Leben täglich
Folge vom 05.10.2023: Perfekte Pizza in Sekunden
42 Min.Folge vom 05.10.2023Ab 12
Perfekte Pizza wie beim Italiener und das in Sekundenschnelle. So das vollmundige Versprechen der Hersteller. Grillweltmeister Klaus Breinig testet zwei gasbetriebene Pizzaöfen für den Heimgebrauch. Lohnt sich die Anschaffung? Und: Jugend kann nicht kochen: Roulade mit Kartoffelstampf und Wirsing
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins