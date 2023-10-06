Das Socialmedia-Koch-Dorf in KambodschaJetzt kostenlos streamen
Inmitten des ländlichen Kambodscha liegt das Dorf Kamrieng, das es mit einer Idee und dem Internet nun zu Wohlstand und großer Bekanntheit gebracht hat: Die Dorfbewohner:innen kochen jede Woche außergewöhnliche Gerichte in riesigen Mengen, die sie mit Bedürftigen teilen. Der Clou aber ist, dass sie daraus eine exotische Kochshow machen und das Video anschließend bei Youtube online stellen. "Abenteuer Leben"-Reporter Thomas Kretschmer war vor Ort.
