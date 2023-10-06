Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Abenteuer Leben täglich

Das Socialmedia-Koch-Dorf in Kambodscha

Kabel EinsFolge vom 06.10.2023
Das Socialmedia-Koch-Dorf in Kambodscha

Das Socialmedia-Koch-Dorf in KambodschaJetzt kostenlos streamen

Abenteuer Leben täglich

Folge vom 06.10.2023: Das Socialmedia-Koch-Dorf in Kambodscha

42 Min.Folge vom 06.10.2023Ab 12

Inmitten des ländlichen Kambodscha liegt das Dorf Kamrieng, das es mit einer Idee und dem Internet nun zu Wohlstand und großer Bekanntheit gebracht hat: Die Dorfbewohner:innen kochen jede Woche außergewöhnliche Gerichte in riesigen Mengen, die sie mit Bedürftigen teilen. Der Clou aber ist, dass sie daraus eine exotische Kochshow machen und das Video anschließend bei Youtube online stellen. "Abenteuer Leben"-Reporter Thomas Kretschmer war vor Ort.

Alle verfügbaren Folgen