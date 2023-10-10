Abenteuer Leben täglich
Folge vom 10.10.2023: Fire Food 2
42 Min.Folge vom 10.10.2023Ab 12
Grillen, Kochen und Backen direkt in den Flammen und in der Glut. Das ist FIRE FOOD - unsere neue Rubrik! Hier braucht man kein Equipment! Keinen Topf, keine Pfanne, nicht mal ein Grillrost. Das ist pur, rough, easy. Ohne Schnick-Schnack. Unser Profi-Koch Timo Hinkelmann ist der perfekte Mann dafür! Er ist leidenschaftlicher Camper und liebt Outdoor-Kochen. Bei ihm gibt’s heute T-Bone-Steak "Caveman Style" - was das heißt? Es wird direkt auf der Asche gegrillt!
