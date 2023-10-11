Abenteuer Leben täglich
Folge vom 11.10.2023: Das gibt es nur in Japan
42 Min.Folge vom 11.10.2023Ab 12
Roboterrestaurant, Manga-Höhle, skurrile Gadgets und rasante Go-Cart Fahrten durch die Electric City. Was Dirk Hoffmann in Japan erlebt ist echt crazy. Gleich nach seiner Ankunft in Tokio kommt unser Chefkoch aus dem Staunen nicht mehr heraus. Dinge, die es nur in Japan gibt wohin man schaut. Was sofort jedem Gast auffällt - die Einheimischen ziehen sich skurril an und in den Küchen verwenden die Chefköche Gadgets, die Dirk bisher nirgendwo anders gesehen hat.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins