Er ist der schnellste Mann auf einem Rutschauto. Jetzt will Bobby Car-Rennfahrer Marcel Paul seinen alten Weltrekord nochmals pulverisieren: Mithilfe eines Elektromotors will er auf dem Hockenheimring die 140 km/h knacken. Vom Kinderzimmer auf die Formel Eins Strecke - wird Marcel es schaffen?

