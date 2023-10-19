Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Abenteuer Leben täglich

Wüsten-BBQ in den Emiraten

Kabel EinsFolge vom 19.10.2023
Wüsten-BBQ in den Emiraten

Wüsten-BBQ in den EmiratenJetzt kostenlos streamen

Abenteuer Leben täglich

Folge vom 19.10.2023: Wüsten-BBQ in den Emiraten

43 Min.Folge vom 19.10.2023Ab 12

Was macht Dirk Hoffmann auf einem Kamel in der Wüste? Der "Abenteuer Leben"-Chefkoch ist zum ersten Mal in den Vereinigten Arabischen Emiraten zu Gast. Der Rheinländer will das traditionelle Wüsten-BBQ der Einheimischen kosten. Ob die spezielle Grillmethode der Beduinen bei Dirk gut ankommt? Und: JKNK Kotelett mit Leipziger Allerlei

Alle verfügbaren Folgen