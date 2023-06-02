Das Geheimnis der sardischen PastaJetzt kostenlos streamen
Folge vom 02.06.2023: Das Geheimnis der sardischen Pasta
Sardinien, die zweitgrößte Insel im Mittelmeer, hat nicht nur karibische Traumstrände, mehr Schafe als Einwohner, sondern bietet besonders kulinarisch viel Überraschendes. "Abenteuer Leben" begleitet die gebürtige Sardin Serena Loddo aus Limburg. Sie lüftet das Geheimnis der Herstellung der berühmten Pasta Fregola Sarda und warum Su Filendeu, die "Fäden Gottes" die seltenste und schwierigste Pasta auf der Welt ist.
