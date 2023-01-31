Abenteuer Leben täglich
Folge vom 31.01.2023: Koch des Jahres 2022
43 Min.Folge vom 31.01.2023Ab 12
Welcher Nachwuchsstar überzeugt beim „Oscar der Gastro-Branche“, der heimlichen EM der Köche? Eine hochkarätige Fach-Jury, bestehend aus den besten Sterne-Köchen Europas, kürt in Bonn zum 7. Mal den „Koch des Jahres“. Die besten sechs aus hunderten Bewerber:innen kochen um den Titel, der mit einem Preisgeld von 5.000 Euro dotiert ist. Dieter Müller, renommierter Sternekoch und Kochlegende, rechnet mit einem starken Finale.
