Dirk Hoffmann on Tour: Verschollen im Bermudadreieck

Kabel EinsFolge vom 27.10.2023
41 Min.Folge vom 27.10.2023Ab 12

Dirk Hoffmann ist wieder für "Abenteuer Leben" unterwegs. Diesmal ist er im Touristenparadies Bermuda gelandet. Die Trauminsel mitten im Atlantik gehört zu Großbritannien. Sie ist bekannt für ihre rosafarbenen Strände und ganzjährig tropische Temperaturen. Doch was hat die Insel kulinarisch zu bieten? Dirk findet es heraus.

