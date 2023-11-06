Abenteuer Leben täglich
Folge vom 06.11.2023: Currywurst wie nie
41 Min.Folge vom 06.11.2023Ab 12
Unser deutscher Lieblings-Fastfood-Klassiker bekommt ein feuriges Make-Over. Wo? In Saarbrücken! Hier gibt’s loaded Currywurst mit den verrücktesten Toppings: Ob Elsässer Art oder scharf mit Koriander und Walnüssen. Bei Wurstmatador Elias sind der Currywurst keine Grenzen gesetzt. Und GoG Schoko Bier Kuchen
Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2012
