Abenteuer Leben täglich
Folge vom 08.11.2023: Top 5 Chicken
42 Min.Folge vom 08.11.2023Ab 12
Hühnchen in Deutschland ist fast schon Nationalgericht, ob Händel oder Frikassee. Aber was kann man mit dem guten Hühnchen eigentlich sonst noch machen, wenn man sich an den Standards sattgegessen hat? Hier unsere Top 5 ausgefallensten Chicken Rezepte, vom saftigen Chicken Burger bis zum Indischen Watermelon Chicken. Und Best of DIY: Trend-Möbel, Döner aus der Dose
