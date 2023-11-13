Zum Inhalt springenBarrierefrei
Folge vom 13.11.2023
Folge vom 13.11.2023: Hypegerichte aus dem Netz

41 Min. Ab 12

Lust auf ein paar echte Stars? Die mörderischen Spaghetti, ein leckeres Schokokeks-Dessert und mit Schinken und Käse gefüllte Croissants sind echte Hype Gerichte aus dem Internet. Chefköchin Verena Leister will’s wissen: funktionieren die Rezepte wirklich? Und Bento Queen, Dessert mal anders.

