42 Min.Folge vom 14.11.2023Ab 12

Drei coole Blitzgerichte aus dem Thermomix für die kühle Jahreszeit: Mini-Kürbis-Flammkuchen, ein One-Pot-Hackbraten und zum Dessert: gegarte Cupcakes. Klingt crazy? Ist es auch. Unsere Felicitas Then zeigt, wie vielseitig ihre Küchenmaschine ist. Und Mama kann nicht kochen, Henze unaufhaltsam Cordon Bleu mit Pommes, Lets Repair

