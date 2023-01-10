Zum Inhalt springenBarrierefrei
Abenteuer Leben täglich

Härtetest - Aufnahmeprüfung der Polizei

Kabel Eins
Folge vom 10.01.2023
Härtetest - Aufnahmeprüfung der Polizei

Härtetest - Aufnahmeprüfung der PolizeiJetzt kostenlos streamen

Abenteuer Leben täglich

Folge vom 10.01.2023: Härtetest - Aufnahmeprüfung der Polizei

43 Min.Folge vom 10.01.2023Ab 12

Traumberuf Polizist - jedes Jahr bewerben sich tausende junger Menschen um einen der begehrten Ausbildungsplätze bei der Polizei. Katrin, Robin, Nico und Jakob sind vier von ihnen, die es in die engere Auswahl geschafft haben und sich nun in Nürnberg dem Eignungstest bei der Bayerischen Bereitschaftspolizei stellen müssen. Doch die Aufnahmeprüfungen sind hart. Wie werden sie abschneiden? Und: Sparfuchs Jonas: Esstisch mit Besteckschublade

