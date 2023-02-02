Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kabel EinsFolge vom 02.02.2023
43 Min.Folge vom 02.02.2023Ab 12

Ein knuspriger Schweinebraten mit Dunkelbiersauce, Apfelrotkohl und Kartoffelbrei. Das leckere Fleischstück gilt zu Recht als der beliebteste Braten der Deutschen. Doch was tun, wenn die Hälfte übrigbleibt? Profikoch Dirk Hoffmann zeigt, was wir aus den Resten vom Sonntagsbraten leckeres zaubern können: Einen Pulled Pork Burger mit Rotkohl-Chutney und Kartoffelpüree-Brötchen.

