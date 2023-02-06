Sparfuchs: Online KofferauktionJetzt kostenlos streamen
Folge vom 06.02.2023: Sparfuchs: Online Kofferauktion
Gold, Laptops, Luxusmode – all das könnte theoretisch in verloren gegangenem Fluggepäck stecken. Und darauf hofft auch Reporter Daniel Güldner, der bei einer Online-Fundsachen-Auktion vier Gepäckstücke ersteigert hat. Doch als er diese öffnet traut er seinen Augen nicht.
