Abenteuer Leben täglich

Der größte Wasserpark der Welt

Kabel Eins
Folge vom 14.07.2023
Der größte Wasserpark der Welt

Der größte Wasserpark der WeltJetzt kostenlos streamen

Abenteuer Leben täglich

Folge vom 14.07.2023: Der größte Wasserpark der Welt

42 Min.Folge vom 14.07.2023Ab 12

Jetzt ist es offiziell: "Aquaventure" hat seit 2022 einen neuen Guinness Weltrekord: Der Wasserpark auf der Palm in Dubai hat die meisten Wasserrutschen weltweit. Thabea-Christin, eine deutsche Stewardess, die in Dubai lebt, wagt für "Abenteuer Leben" die Rutschpartie. Wie viel Fun und Thrill bietet "Aquaventure"?

