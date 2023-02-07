Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Abenteuer Leben täglich

Gadget Check Küche: Frühstück & Brunch

Kabel EinsFolge vom 07.02.2023
Gadget Check Küche: Frühstück & Brunch

Gadget Check Küche: Frühstück & BrunchJetzt kostenlos streamen

Abenteuer Leben täglich

Folge vom 07.02.2023: Gadget Check Küche: Frühstück & Brunch

43 Min.Folge vom 07.02.2023Ab 12

Frühstück und Brunch – ob mit der Familie oder mit Freunden, es soll eine besondere Zeit sein – und natürlich gut schmecken. Immer wieder kommen neue Gadgets auf den Markt, die noch mehr Abwechslung an den Frühstückstisch bringen sollen. Aber halten die Hersteller der Produkte ihre Versprechen und sind sie Problemlöser und eine wertvolle Ergänzung für das Frühstück und den Brunch? Unser Host Nadine Etzel und Profikoch Christian Senff aus Frankfurt haben den Test gemacht.

Alle verfügbaren Folgen