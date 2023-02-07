Gadget Check Küche: Frühstück & BrunchJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben täglich
Folge vom 07.02.2023: Gadget Check Küche: Frühstück & Brunch
43 Min.Folge vom 07.02.2023Ab 12
Frühstück und Brunch – ob mit der Familie oder mit Freunden, es soll eine besondere Zeit sein – und natürlich gut schmecken. Immer wieder kommen neue Gadgets auf den Markt, die noch mehr Abwechslung an den Frühstückstisch bringen sollen. Aber halten die Hersteller der Produkte ihre Versprechen und sind sie Problemlöser und eine wertvolle Ergänzung für das Frühstück und den Brunch? Unser Host Nadine Etzel und Profikoch Christian Senff aus Frankfurt haben den Test gemacht.
Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
