Abenteuer Leben täglich
Folge vom 09.02.2023: Skurrile Pizza: das Original!
44 Min.Folge vom 09.02.2023Ab 12
Nicht nur Italiener können Pizza. Um das zu beweisen reist Pizzabäcker Michael Weber aus Lübeck an – im Gepäck jede Menge skurrile Pizzen. Am besten beurteilen können das - ja genau - die Italiener selbst. Mal sehen was sie zu den „deutschen“ Kreationen sagen….
Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2012
12
Copyrights:© Kabel Eins