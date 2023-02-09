Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kabel EinsFolge vom 09.02.2023
44 Min.Folge vom 09.02.2023Ab 12

Nicht nur Italiener können Pizza. Um das zu beweisen reist Pizzabäcker Michael Weber aus Lübeck an – im Gepäck jede Menge skurrile Pizzen. Am besten beurteilen können das - ja genau - die Italiener selbst. Mal sehen was sie zu den „deutschen“ Kreationen sagen….

