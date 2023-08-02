Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Abenteuer Leben täglich

Verrückte Akkuschrauber-Hacks

Kabel EinsFolge vom 02.08.2023
Verrückte Akkuschrauber-Hacks

Verrückte Akkuschrauber-HacksJetzt kostenlos streamen

Abenteuer Leben täglich

Folge vom 02.08.2023: Verrückte Akkuschrauber-Hacks

42 Min.Folge vom 02.08.2023Ab 12

Werkzeugpapst André Brockschmidt steht auf Akkuschrauber. Daran ist erstmal nichts ungewöhnlich, nur wofür er diese nutzt, mag dem ein oder anderen durchaus skurril vorkommen. Moderatorin Fine kommt aus dem Staunen nicht mehr heraus, als André seine total verrückten Akkuschrauber-Hacks vorführt.

Alle verfügbaren Folgen