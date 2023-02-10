Simbabwe: Brathuhn vs. Peri Peri ChickenJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben täglich
Folge vom 10.02.2023: Simbabwe: Brathuhn vs. Peri Peri Chicken
42 Min.Folge vom 10.02.2023Ab 12
Abenteuer Leben Koch Dirk Hoffmann tritt an gegen eine der selbstbewusstesten Köchinnen Simbabwes. Hazvinei Chimedza ist zweifache Mutter und behauptet von sich das beste Peri Peri Chicken der Welt zu machen. Hoffmann hingegen will mit seinem deutschen Brathähnchen punkten! Wie wird am Ende die internationale Jury entscheiden?
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins