Das beliebteste Tiefkühlprodukt der Deutschen: Die Pizza! Es gibt sie mittlerweile in unzähligen Variationen. Manche versprechen „echte Restaurant-Qualität“, andere, dass sie gesünder sind als ihre Konkurrenten. Doch welche schmeckt? Das findet unser Experte Marlon raus. Als Pizzaiolo und Betreiber eines Restaurants in München ist er genau der Richtige. Welche TK-Pizzen überzeugen den Profi und können sie sogar mit einer handgemachten Pizza mithalten?

