DIY Magnetfischen mit Philipp und KilianJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben täglich
Folge vom 17.08.2023: DIY Magnetfischen mit Philipp und Kilian
42 Min.Folge vom 17.08.2023Ab 12
Magnetfischen, also die Schatzsuche im Wasser mit einem Magneten, liegt derzeit im Trend und hat deutschlandweit viele Fans. Nun hat auch unsere beiden Flensburger Jungs Philipp und Kilian das Jagdfieber gepackt. Werden sie bei ihrer Suche erfolgreich sein?
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins