Kabel EinsFolge vom 17.08.2023
42 Min.Folge vom 17.08.2023Ab 12

Magnetfischen, also die Schatzsuche im Wasser mit einem Magneten, liegt derzeit im Trend und hat deutschlandweit viele Fans. Nun hat auch unsere beiden Flensburger Jungs Philipp und Kilian das Jagdfieber gepackt. Werden sie bei ihrer Suche erfolgreich sein?

