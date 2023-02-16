Hoffmann gegen den Rest der Welt: HawaiiJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben täglich
Folge vom 16.02.2023: Hoffmann gegen den Rest der Welt: Hawaii
43 Min.Folge vom 16.02.2023Ab 12
Alvin Savella zählt zu den besten einheimischen Köchen auf Hawaii. Um 6 Uhr am Morgen empfängt Alvin unseren Chefkoch Dirk Hoffman zu einem Kochduell. Die Hauptzutat ist die beliebteste Speise auf Hawaii – Fisch. Dirks deutsche Note beim Gericht ist sein berühmter Kartoffelsalat als Beilage. Alvin backt den Fisch im Ganzen aus und serviert ihn auf lila Süßkartoffelpüree. 4 Juroren entscheiden welche Variante ihnen besser schmeckt.
