Abenteuer Leben täglich

Luxus 21: Hotellegenden Europas

Kabel Eins
Folge vom 17.02.2023
43 Min.
Folge vom 17.02.2023
Ab 12

Michael Jackson-Fans stockte der Atem, als der King of Pop sein Baby Prince Michael II. im Adlon über die Balkonbrüstung hielt. Prinzessin Diana verbrachte im „Ritz“ die letzten Stunden ihres Lebens. Heute bei Abenteuer Leben – legendäre Hotelgeschichten.

