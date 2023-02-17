Luxus 21: Hotellegenden EuropasJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben täglich
Folge vom 17.02.2023: Luxus 21: Hotellegenden Europas
43 Min.Folge vom 17.02.2023Ab 12
Michael Jackson-Fans stockte der Atem, als der King of Pop sein Baby Prince Michael II. im Adlon über die Balkonbrüstung hielt. Prinzessin Diana verbrachte im „Ritz“ die letzten Stunden ihres Lebens. Heute bei Abenteuer Leben – legendäre Hotelgeschichten.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins