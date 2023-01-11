Dirk Hoffmann auf kulinarischer Tour: ViktoriafälleJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben täglich
Folge vom 11.01.2023: Dirk Hoffmann auf kulinarischer Tour: Viktoriafälle
43 Min.Folge vom 11.01.2023Ab 12
"Abenteuer Leben"-Chefkoch Dirk Hoffmann ist wieder on Tour. Sein Ziel sind die Viktoriafälle, denn die Region ist auch für ihre vielfältigen Fleischgerichte bekannt. Und genau deswegen ist der Fleisch- und Grillfan angereist, auf der Suche nach der authentischen Küche Simbabwes.
