Abenteuer Leben täglich
Folge vom 20.02.2023: Joshs Kartoffelzauber
43 Min.Folge vom 20.02.2023Ab 12
Die Kartoffel, auch Erdapfel genannt, ist mit Abstand das beliebteste Gemüse der Deutschen. Weltweit gibt es über 2000 Kartoffelsorten. Unser BBQ-Experte Josh Jabs wählt vier besonders geeignete und zaubert knusprige Kartoffelpuffer, überbackenes Kartoffelgratin, geschmackige Ofenkartoffel, schön gebräunte Rösti und ein cremiges Kartoffelpüree.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Verbraucherinformation
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins