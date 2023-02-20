Zum Inhalt springenBarrierefrei
Abenteuer Leben täglich

Joshs Kartoffelzauber

Kabel Eins
Folge vom 20.02.2023
Joshs Kartoffelzauber

Abenteuer Leben täglich

Folge vom 20.02.2023: Joshs Kartoffelzauber

43 Min.
Folge vom 20.02.2023
Ab 12

Die Kartoffel, auch Erdapfel genannt, ist mit Abstand das beliebteste Gemüse der Deutschen. Weltweit gibt es über 2000 Kartoffelsorten. Unser BBQ-Experte Josh Jabs wählt vier besonders geeignete und zaubert knusprige Kartoffelpuffer, überbackenes Kartoffelgratin, geschmackige Ofenkartoffel, schön gebräunte Rösti und ein cremiges Kartoffelpüree.

