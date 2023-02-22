Blitzdesserts mit Sebastian DickhautJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben täglich
Folge vom 22.02.2023: Blitzdesserts mit Sebastian Dickhaut
43 Min.Folge vom 22.02.2023Ab 12
Bühne frei für unserem Speedkoch Sebastian Dickhaut. Er sagt: Lecker kochen muss nicht lange dauern! Die Herausforderung heute: 5 Desserts in jeweils 60 Sekunden - alles in Echtzeit und blitzschnell...
Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2012
