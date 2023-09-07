Abenteuer Leben täglich
Folge vom 07.09.2023: Funny Food Las Vegas
42 Min.Folge vom 07.09.2023Ab 12
Funny Food in Las Vegas! Oder kurz: super schräge XXL-Portionen. Ob mit Brathähnchen gefüllte Baguette-Hörnchen, riesige Wagyu-Burger-Türme, Sushi Pizza oder Zuckerwatten-Burritos… Die Amerikaner lassen feuchtfröhliche Fast-Food-Träume wahr werden. Dank Las Vegas Foodbloggerin Cindy West wirft unser USA-Food-Reporter Matthias einen fetten Blick hinter die Kulissen. Und: Der größte Wasserpark der Welt in Dubai
