Skurriles Streetfood Bangkok
Abenteuer Leben täglich
Folge vom 22.09.2023: Skurriles Streetfood Bangkok
Folge vom 22.09.2023
Scharf, süß, salzig, skurril und super gut - das Essen in Thailands Hauptstadt ist vor allem vielseitig. Tobi interessieren aber keine Klassiker wie Pad Thai, sondern die wirklichen skurrilen Geschichten. Einen Tag lang probiert er sich zusammen mit der Thailänderin Jeansny durch die pulsierende Hauptstadt. Ein Wechselbad an Gefühlen - bestehend aus Schock, Ekel, Neugier und leckeren Überraschungen - erwartet unseren Reporter.
Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
