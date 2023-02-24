Jugend kann nicht kochen: ZwiebelrostbratenJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben täglich
Folge vom 24.02.2023: Jugend kann nicht kochen: Zwiebelrostbraten
44 Min.Folge vom 24.02.2023Ab 12
Zwiebelrostbraten wie bei Muttern! Aber heute von Achim: Saftig, würzig und garantiert so, wie er sein soll. Aber, Sie ahnen es, von den Kandidaten Braten kann man das leider nicht behaupten. Sehen Sie selbst. Heute bei Jugend kann nicht kochen.
