Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Abenteuer Leben täglich

Jugend kann nicht kochen: Zwiebelrostbraten

Kabel EinsFolge vom 24.02.2023
Jugend kann nicht kochen: Zwiebelrostbraten

Jugend kann nicht kochen: ZwiebelrostbratenJetzt kostenlos streamen

Abenteuer Leben täglich

Folge vom 24.02.2023: Jugend kann nicht kochen: Zwiebelrostbraten

44 Min.Folge vom 24.02.2023Ab 12

Zwiebelrostbraten wie bei Muttern! Aber heute von Achim: Saftig, würzig und garantiert so, wie er sein soll. Aber, Sie ahnen es, von den Kandidaten Braten kann man das leider nicht behaupten. Sehen Sie selbst. Heute bei Jugend kann nicht kochen.

Alle verfügbaren Folgen