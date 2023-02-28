Zum Inhalt springenBarrierefrei
Was, wozu, warum? Gadget raten mit Fine und Kimmo

Kabel EinsFolge vom 28.02.2023
Folge vom 28.02.2023: Was, wozu, warum? Gadget raten mit Fine und Kimmo

41 Min.Folge vom 28.02.2023Ab 12

Wie testet man ein Gadget, von dem man noch nicht mal weiß, wozu es überhaupt da ist? Ganz einfach: Man rätselt sich so lange durch, bis irgendwann der Groschen fällt. Genau das tun die Abenteuer Leben täglich Hosts Seraphina Kalze und Kimmo Wiemann beim Gadget-Quiz: Raten, testen, bewerten! Was ist das, was kann es, was taugt es?

